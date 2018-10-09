Подрядчик из Иркутска присвоил больше 40 миллионов рублей при строительстве домов «под ключ»

Усолье-Сибирское, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Усольский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении гендиректора подрядной организации из Иркутска, который при строительстве домов «под ключ» в Новомальтинском МО Усольского района присвоил более 43 млн рублей бюджетных денег.

По версии предварительного следствия, договор подряда был заключен в октябре 2015 года по результатам аукциона. Однако при проведении работ организация неоднократно нарушала согласованные сроки окончания работ, допускала многочисленные отклонения от проектно-сметной документации что, в конечном счете, привело к расторжению контракта при неоконченном строительстве, сообщает пресс-служба суда. Кроме того, при предоставлении отчетов о проделанной работе подрядчик намеренно завышал объемы и их стоимость и получал из бюджета суммы несоответствующие реальным затратам.

Уголовное дело объемом восемь томов поступило в суд в конце августа 2018 года. Судебное заседание по делу назначено на 12 октября. Подсудимый находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении.