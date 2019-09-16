Пострадавшим от взрыва в жилом доме Ангарска предоставят квартиры из муниципального фонда

Ангарск, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Ангарска приняла решение предоставить жильцам дома, где произошёл взрыв, квартиры за счет резерва муниципального жилого фонда. Их во временное пользование отдадут тем, кто остался без жилья из-за случившегося. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Специализированная организация уже провела предварительное техническое обследование, по результатам которого рекомендовано ограничить доступ людей в жилые помещения. Официальное заключение будет готово ориентировочно к среде. Далее документ передадут проектной организации для принятия решения о дальнейшей эксплуатации жилых помещений в пострадавшем подъезде. Согласно уточненным спискам в подъезде зарегистрированы 45 человек.

– Для того чтобы не допустить случаев мародёрства, будет выставлен наряд полиции. Также необходимо создать специальную комиссию, которая займется актированием ущерба граждан, – поставил задачи первый заместитель мэра Михаил Головков.

Кроме того, по информации управления социальной защиты населения администрации, пострадавшие могут рассчитывать на получение дополнительной материальной поддержки как граждане, в результате взрыва оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Для этого нужно написать соответствующее заявление и предоставить пакет документов.

Напомним, в Ангарске в ночь на 15 сентября в жилом доме прогремел взрыв. Инцидент произошёл в 12 часу ночи в 8 микрорайоне. На место были направлены три автоцистерны и автолестница пожарно-спасательной части №10. Пострадавших эвакуировали со второго этажа пятиэтажного жилого дома. Хозяин квартиры скончался в больнице 16 сентября около полудня. В больнице остаются дети от двух до 16 лет, их жизни ничего не угрожает. Двоих несовершеннолетних уже выписали. СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную поверку по факту взрыва квартиры в Ангарске. Следователи не исключают попытку суицида.