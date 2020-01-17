Правительство Иркутской области судится с застройщиком из-за земель ИВВАИУ

Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - 20 января этого года в Арбитражном суде Иркутской области состоится очередное рассмотрение дела по иску министерства имущественных отношений Иркутской области к одной из строительных организаций Иркутска. Об этом сообщили в фонде общественного контроля «В поле зрения».

Через суд региональное правительство пытается устранить препятствие, делающее невозможной передачу территории бывшего ИВВАИУ в государственную собственность Иркутской области.

На днях, после появления в СМИ материалов об аварийном общежитии на территории бывшего военного городка, правительство Иркутской области официально заявило, что Министерство обороны РФ передаст Иркутской области земельный участок в границах ИВВАИУ как только будет проведена процедура согласования. Однако фонду общественного контроля «В поле зрения» стало известно, что областное правительство находится в судебной тяжбе по поводу земли бывшего военного городка.

По данным фонда «В поле зрения», 73 объекта недвижимости училища находятся в собственности региона ещё с 2018 года. Однако без передачи в собственность земельного участка планы правительства Приангарья открыть на месте военного городка кадетский корпус, а также намерение городских властей построить детские сады, современную школу на 1500 мест и поликлинику откладываются на неопределенный срок.

Если в суде выиграет застройщик, который претендует на земли ИВВАИУ, на этом месте появится очередной многоэтажный жилой комплекс без необходимой жителям города социальной инфраструктуры.

А между тем, разумное использование этой огромной территории, помогло бы региону увеличить количество мест в детских дошкольных учреждениях и школах, а также развивать первичное звено здравоохранения. Важность этих задач президент еще раз подчеркнул накануне, в последнем Послании Федеральному Собранию РФ.