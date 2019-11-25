Правительство Приангарья: федеральные средства на покупку жилья для пострадавших от наводнения использованы без нарушений

Иркутская область, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В использовании федеральных средств, направленных на приобретение жилья пострадавшим от наводнения в Иркутской области и проведение капитального ремонта в повреждённых домах, нарушений не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министра соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

На приобретение жилья и проведение капитальных ремонтов жилых помещений, которые были утрачены или повреждены в результате наводнения, из федерального бюджета в виде межбюджетного трансферта было направлено 14 миллиардов рублей. Сейчас освоено 9,57 миллиардов рублей. На эту сумму оплачено три тысячи 293 свидетельства. Всего выдано шесть тысяч 466 сертификатов.

Проверку использования федеральных средств провело министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Специалистов интересовало соблюдение правительством Иркутской области условий, целей и порядка использования средств федерального бюджета. Проверки прошли в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и региональном министерстве строительства, дорожного хозяйства.

– Деятельность министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области рабочая группа Минстроя России проверяла в течение двух недель. Специалисты работали в министерстве и в пострадавших территориях. Они оценивали правомерность выдачи и оплаты свидетельств, законность и эффективность использования федеральных средств. Неправомерного и нецелого использования средств федерального бюджета не выявлено, – отметил Владимир Родионов.