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14.08.2018

Приставы приостановили незаконное возведение шести многоэтажных зданий в Листвянке

Иркутский район, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Листвянке Иркутского района приставы приостановили незаконное возведение многоэтажных зданий.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, прокурор Иркутского района обратился с исковым заявлением в суд к собственникам строящихся объектов капитального строительства по центральной улице в поселке Листвянка о признании построек самовольными и их сносе. Он ходатайствовал о запрете возведения зданий на одном земельном участке.

Обращение прокурора удовлетворено Иркутским районным судом. Решение суда исполнено судебными приставами, которые обесточили объекты строительства.

На сегодняшний день приостановлено строительство шести объектов в Листвянке. Ведется регулярный контроль исполнения решений суда.

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