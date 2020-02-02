Проект по реставрации иркутского ТЮЗа начали корректировать

Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начали работы по корректировке проектной документации по реставрации и приспособлению старого здания Театра юного зрителя имени Вампилова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Техническим заказчиком работ выступает Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области. В январе 2020 года учреждение заключило договор с подрядной организацией, которая уже начала проводить предварительные работы по корректировке эскизного проекта и сбор недостающих исходных данных. Сейчас, в частности, не хватает градостроительного плана. Чтобы его получить требуется объединить два земельных участка, расположенных под зданиями по улицам Ленина, 13 и Карла Маркса, 22, в единый.

После получения всех необходимых документов от администрации Иркутска подрядчик должен будет закончить работы по корректировке научно-проектной документации в течение 12 месяцев.

По проекту реставрации исторического здания Иркутского областного театра юного зрителя имени Вампилова предусмотрено два зрительных зала, репетиционные и гримерные, а также декорационные и бутафорские склады. Напомним, что из-за аварийного состояния несущих конструкций здания в 2006 году театр юного зрителя был вынужден прекратить его эксплуатацию и переехать в помещение бывшего театра музыкальной комедии на улице Ленина, 23.