Проекты пяти защитных сооружений в Приангарье получили одобрение Главгосэкспертизы РФ

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза России» выдало положительные заключения в отношении проектов сооружений инженерной защиты в Тулуне, Нижнеудинске, селах Шелехово, Бирюса и рабочем поселке Шиткино Тайшетского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Напомним, что проектирование дамб в Тулуне, Нижнеудинске, селах Шелехово, Бирюса, рабочем поселке Шиткино было завершено досрочно по поручению заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

К строительству сооружений инженерной защиты на реках Ие, Уде и Бирюсе планируется приступить в июне 2020 года. Контракты на выполнение работ будут заключены в ближайшее время.

На строительство всех пяти объектов инженерной защиты в 2020 году из федерального и областного бюджетов планируется направить 1 млрд 419 млн рублей.

Проектирование и строительство защитных дамб в пострадавших от наводнения территориях Иркутской области находятся на личном контроле главы региона Игоря Кобзева.