Пустующее здание Иркутского райсуда передадут Вальдорфской школе

Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Двухэтажное кирпичное пустующее здание бывшего Иркутского районного суда по улице Красноказачья, 131, займёт Вальдорфская школа. Об этом сообщает пресс-служба проекта «В поле зрения».

Некоммерческая образовательная организация получила его в безвозмездное пользование до 2032 года по договору с министерством имущественных отношений Иркутской области. Сейчас в здании площадью 1,6 тысяч кв.м., построенном в 1955 году, идёт ремонт. Его планируется завершить до конца июля 2018 года.

Фото пресс-службы проекта «В поле зрения»

Ранее здание находилось в оперативном управлении судебного департамента в Иркутской области. По информации, предоставленной министерством имущественных отношений, в ноябре 2017 года здание передали из федеральной в областную собственность.

С нового учебного года в здании будут заниматься 207 школьников.