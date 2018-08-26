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27.08.2018

Пять ФАПов в Иркутской области будут построены с применением BIM-технологий

Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Пять фельдшерско-акушерских пунктов в Приангарье будут построены с применением BIM-технологий.

По информации правительства Иркутской области, об этом сообщила начальник управления капительного строительства министерства строительства, дорожного хозяйства региона Юлия Мерваезова.

– Принято решение апробировать BIM-технологии на небольших социальных объектах – это фельдшерско-акушерские пункты на территории пяти населенных пунктов: четыре в Иркутском районе – деревни Усть-Куда, Малая Еланка, Горяшина и поселко Горячий Ключ, а также село Баклаши Шелеховского района. На сегодняшний день разработано обоснование инвестиционных проектов, оно прошло ценовой и технологический аудит. После подготовки всей документации мы будем объявлять торги на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию этих ФАПов. Планируем, что эксплуатация этих объектов начнется уже в следующем году, – пояснила Юлия Мерваезова.

В соответствии с инвестиционным посланием губернатора Иркутской области Сергея Левченко на 2017 год, в котором поставлена задача по внедрению информационно-цифровых моделей проектируемых объектов капитального строительства, на базе Корпорации развития Иркутской области создана «Лаборатория цифровых технологий проектирования». Один из проектов лаборатории – Центр компетенций цифрового проектирования, где планируется аккумулировать идеи и процессы BIM-технологий.

Кроме ФАПов, технологии строительного моделирования планируется применить при проектировании ЦРБ в Балаганске, объектов образования в Шелеховском районе, пояснили в минстрое.

СПРАВКА:

  • BIM (Building Information Modeling) — это технология, которая позволяет создать 3D-модель планируемого к возведению здания. Она несет в себе все сведения о будущем объекте: эскизы, сметы, инженерные и финансовые расчеты. Это позволяет отслеживать, как возводимый объект меняется в ходе строительства, а впоследствии и эксплуатации. По оценкам экспертов, это значительно сокращает сроки строительства. А минимизирование ошибок на стадии проектирования позволяет сократить затраты на строительство в среднем до 30%.

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