Работающие студенты в Иркутске тратят на аренду квартиры 51% дохода

Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Чуть более половины зарплаты приходится отдавать студентам за аренду жилья в Иркутске, выяснили аналитики Авито Недвижимости и Авито Работы. Столица Иркутской области оказалась на четвертом месте рейтинга городов, в которых снимать квартиру учащимся наиболее затратно.

В среднем по городу ежемесячный оклад студентов составляет 29 тысяч 400 рублей, при этом стоимость арендной ставки квартиры в Иркутске составила 15 тысяч рублей в месяц. Это – 51% от дохода среднестатистического студента.

В ТОП-3 затратных для студентов городов вошли Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. При том, что заработки в первых двух городах составляют 44 тысячи 700 рублей и 39 тысяч рублей соответственно, на аренду жилья обучающимся приходится тратить 35 и 22 тысячи рублей. Это составляет 78% и 56% от всего заработка. В Тюмени при средней зарплате студента в 28 тысяч 800 рублей на съем квартиры уходит 15 тысяч рублей, это 52%.

Наиболее доступно снимать квартиры студентам из Тольятти, Барнаула и Воронежа, где стоимость аренды жилья составляет чуть более трети зарплаты: 35%, 36% и 37% соответственно.