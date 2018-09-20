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21.09.2018

Рынок «Знаменский» в Иркутске приостановил работу

Иркутск, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске по решению суда приостановлена деятельность торгового центра «Знаменский» – до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, иск прокуратуры был удовлетворен в Куйбышевском районном суде Иркутска.

Напомним, ранее Арбитражный суд Иркутской области отказал в удовлетворении требований ТЦ «Знаменский» в признании незаконным распоряжения КУМИ Иркутска о сносе объекта самовольного строительства на улице Баррикад.

В суд на ТЦ подавало и Минимущества, поскольку территория рынка находится на неразграниченных землях. Ведомство еще в 2017 году направляло руководству торгового центра предупреждение о необходимости снести незаконные постройки. Демонтировать их нужно было до 29 июня 2018 года, однако объекты продолжали использоваться. После этого в суд и поступил иск. Во время процесса ответчик так и не предоставил никаких доказательств в свою пользу. Более того, факт самовольного занятия участков он не отрицал. Арбитраж удовлетворил требования полностью.

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