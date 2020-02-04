Росгосцирк не согласился с решением о приостановке эксплуатации здания иркутского цирка

Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Росгосцирк прокомментировал ситуацию с приостановкой эксплуатации здания иркутского цирка. В организации подчеркнули, что пожарная безопасность в государственных цирках по всей стране находится на особом контроле и сейчас пристальное внимание уделено цирку в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба Росгосцирка, из 21 пункта выявленных нарушений пожарной безопасности полностью устранены 19, эта работа продолжается – все нарушения устранялись по предписаниям надзорных органов.

В официальном сообщении говорится, что с решением о приостановлении эксплуатации здания цирка в Иркутске компания не согласна. В данный момент через прокуратуру Иркутска Росгосцирк инициировал внеплановую проверку пожарной безопасности, в ходе которой инспекторы Госпожнадзора смогут оценить масштаб всех проведенных мероприятий и безопасность здания цирка. Иркутский цирк сейчас продолжает работать на законных основаниях.

– Безопасность жизни и здоровья наших зрителей – крайне важный фактор. Мы никогда не экономили, и не будем экономить на этом. На обеспечение противопожарной безопасности в цирках мы направили более 228 миллионов рублей. И сделаем все необходимое, чтобы ни один из цирков Российской государственной цирковой компании не был закрыт из-за нарушений пожарной безопасности, – отметил генеральный директор Российской государственной цирковой компании Владимир Шемякин.

В 2019 году за счет собственных средств и средств целевой субсидии Российская государственная цирковая компания заменила устаревшие системы пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации, а также провела огнезащитную обработку деревянных конструкций и восстановила внутренние пожарные водопроводы. В настоящее время работы выполнены в 26 филиалах Росгосцирка в полном объеме, о чём имеются заключения пожарно-испытательных лабораторий.

В рамках устранения нарушений противопожарной безопасности работы были проведены не только в самих цирках, но и общежитиях, цирковых гостиницах, где сделан ремонт электропроводки и электрооборудования, а также усовершенствованы системы дымоудаления. До 1 мая 2020 года основной объем работ будет выполнен во всех государственных цирках страны.

Напомним, Кировский районный суд Иркутска приостановил эксплуатацию здания цирка в областном центре из-за нарушений требований пожарной безопасности. С иском обратилась региональная прокуратура, а нарушения выявили специалисты ГУ МЧС по Иркутской области.