Росимущество заявило о приостановке приватизации иркутского ипподрома

Иркутск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Росимущество поручило приостановить приватизацию АО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом».

Как сообщается на сайте ведомства, оно совместно с Минэкономразвития России прорабатывает вопрос о продаже акций этого общества стратегическому инвестору с инвестиционными условиями, позволяющими сохранить организацию конно-спортивного, конно-туристического и научного направления деятельности предприятия, а также имеющиеся рабочие места при одновременном повышении квалификации сотрудников. Кроме того, рассматривается вопрос о необходимости реконструкции ипподрома.

Росимущество направило поручение АО «Российский аукционный дом», занимавшемуся продажей АО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом», о приостановке приватизационных мероприятий до принятия правительством Российской Федерации решений по этому вопросу.

Напомним, что в собственности Российской Федерации находится 100% уставного капитала АО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом».