Росреестр: нарушения в работе «Книжного приюта» в Иркутске нашли ещё летом

Иркутск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Нарушения требований земельного законодательства в работе «Книжного приюта» в Иркутске обнаружили ещё в июле 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Иркутской области.

В прошлом году в администрацию Иркутска от местного жителя поступила жалоба на «Книжный приют». Заявитель считал, что «складируемая макулатура» несёт опасность людям. В связи с этим КУМИ организовало внеплановую проверку в отношении создателя проекта Евгения Гинтова. Иркутянину сообщили о проверке 4 июля 2018 года, о чём свидетельствует его собственноручная подпись в уведомлении, говорят в Росреестре.

По результатам проведенной проверки Евгению Гинтову выдали предписание об устранении нарушения требований земельного законодательства, которые были направлены по месту его регистрации.

В рамках административного производства для получения пояснений молодого человека неоднократно приглашали в управление Росреестра, неоднократно направлялись уведомления по проведению Управлением мер административного преследования.

– Действующим законодательством установлены обязанности собственников земельных участков по использованию земельных участков в соответствии с их целевым назначением. При этом, учитывая социальную значимость «Книжного приюта», Евгению Гинтову назначено наказание в виде административного штрафа в размере менее минимально установленной суммы, – рассказали в Росреестре. Речь идёт о 5 тысячах рублей.

Согласно материалам проверки администрация Иркутска фактическое использование земельного участка установлено как предпринимательство и культурное развитие. Теперь Евгению Гинтову необходимо обратиться в администрацию Иркутска и изменить вид разрешенного использования земельного участка.

Напомним, на страницах «Книжного приюта» в социальных сетях его организатор Евгений Гинтов 6 марта разместил сообщение о том, что получил штраф в размере 6 тысяч рублей за использование земли не по назначению. В свою очередь, в администрации Иркутска пояснили, что он ещё в январе 2018 года обратился в комитет по градостроительной политике. Специалисты проработали с ним вопрос и порекомендовали обратиться в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки с целью включения во вспомогательные виды разрешённого использования земельного участка «Культурное развитие». Сейчас площадка предназначена только под индивидуальную жилую застройку, но администрация приняла решение изменить вид разрешённого использования. После того, как решением думы Иркутска будет утвержден проект Правил землепользования, сведения об изменении вида пользования земельного участка будут поданы в Росреестр.