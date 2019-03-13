|Недвижимость
|12.03.2019
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Росреестр: нарушения в работе «Книжного приюта» в Иркутске нашли ещё летом
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Иркутск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Нарушения требований земельного законодательства в работе «Книжного приюта» в Иркутске обнаружили ещё в июле 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Иркутской области.
В прошлом году в администрацию Иркутска от местного жителя поступила жалоба на «Книжный приют». Заявитель считал, что «складируемая макулатура» несёт опасность людям. В связи с этим КУМИ организовало внеплановую проверку в отношении создателя проекта Евгения Гинтова. Иркутянину сообщили о проверке 4 июля 2018 года, о чём свидетельствует его собственноручная подпись в уведомлении, говорят в Росреестре.
По результатам проведенной проверки Евгению Гинтову выдали предписание об устранении нарушения требований земельного законодательства, которые были направлены по месту его регистрации.
В рамках административного производства для получения пояснений молодого человека неоднократно приглашали в управление Росреестра, неоднократно направлялись уведомления по проведению Управлением мер административного преследования.
– Действующим законодательством установлены обязанности собственников земельных участков по использованию земельных участков в соответствии с их целевым назначением. При этом, учитывая социальную значимость «Книжного приюта», Евгению Гинтову назначено наказание в виде административного штрафа в размере менее минимально установленной суммы, – рассказали в Росреестре. Речь идёт о 5 тысячах рублей.
Согласно материалам проверки администрация Иркутска фактическое использование земельного участка установлено как предпринимательство и культурное развитие. Теперь Евгению Гинтову необходимо обратиться в администрацию Иркутска и изменить вид разрешенного использования земельного участка.
Напомним, на
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