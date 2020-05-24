Росреестр подсчитал среднюю стоимость объектов недвижимости в Иркутской области за апрель 2020 года

Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), – По данным управления Росреестра по Иркутской области, в апреле средняя цена покупки помещений в регионе составила 2,05 млн рублей, сооружений – 2,7 млн рублей. Средняя цена приобретения прав на здания в апреле составила 1,69 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Земельные участки покупались в среднем за 763 тысячи рублей, а средняя стоимость одного машино-места в апреле составила 643 тысячи рублей. При этом с января по апрель текущего года средняя цена помещений составила 1,99 млн рублей, сооружений - 1,8 млн рублей, зданий – 1,7 млн рублей, земельных участков – 647 тысяч рублей, машино-мест – 785 тысяч рублей. СПРАВКА: Информация о средней цене приобретения прав на недвижимое имущество формируется из сведений, которые указываются в договорах купли-продажи при оформлении сделки.

Приведенные цены указаны за объекты недвижимого имущества, а не за единицу измерения, и без учета характеристик данных объектов недвижимости. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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