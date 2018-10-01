Росреестр Приангарья: при индивидуальной жилой застройке больше не нужны разрешения на строительство и ввод жилья

Иркутская область, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - С 4 августа 2018 года вступил в силу федеральный закон, по которому жителям больше не нужно получать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию индивидуального жилого дома. Вместо этого достаточно уведомления в органы местного самоуправления, уполномоченные выдавать разрешения на строительство. Об этом на пресс-конференции 2 октября 2018 года рассказал помощник руководителя управления Росреестра по Иркутской области Михаил Жиляев. Он пояснил, что теперь в законодательстве уточнено понятие «индивидуальный жилой дом» – под этим подразумевается здание не более трех надземных этажей общей высотой не более 20 метров и не предназначено для раздела [на отдельные квартиры]. – Проектная документация в органы местного самоуправления предоставляется по желанию. Все основные параметры строительства указываются в уведомлении о начале строительства, – отметил Михаил Жиляев. Кстати, все формы уведомлений утверждены Минстроем РФ – их можно найти в интернете в приложениях к приказу №591/ПР от 19 сентября 2018 года. Для застройщиков предусмотрены послабления и меры защиты. Например, если органы местного самоуправления не ответили в течение семи рабочих дней, соответствует или нет планируемая постройка установленным параметрам, строительство считается согласованным. Для тех же жителей региона, которые уже получили разрешение на строительство, нет необходимости проходить все процедуры по второму кругу и писать уведомления – достаточно будет уведомить администрацию о завершении работ. – Установлены сроки: владелец участка имеет право начать строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома в течение 10 лет со дня направления в уполномоченный орган такого уведомления. Уведомление о завершении строительства направляется в течение месяца после окончания работ, – подчеркнул Михаил Жиляев. Еще одно упрощение, которое ждет владельцев участков, строящих дома, касается процедуры постановки на государственный кадастровый учет и регистрации прав. Теперь направить все необходимые документы в Росреестр может непосредственно администрация, которую уведомили об окончании строительства. Повторно собирать все документы собственникам не требуется. – Уполномоченный орган обязан подать документы на кадастровый учет и регистрацию прав в течение семи рабочих дней. Если он этого не сделает, его ждет административная ответственность. Сами собственники тоже могут подавать документы, если хотят, этого им никто не запрещает, всю необходимую документацию регистратор ведомства возьмет в уполномоченном органе в электронном виде, – сообщил представитель Росреестра. – Регистрация кадастрового учета составляет семь рабочих дней, через МФЦ – девять. Если одновременно оформляются кадастровый учет и регистрация прав, сроки составят 12 рабочих дней. Когда все эти документы будут оформлены, пояснил Михаил Жиляев, собственнику все направят по электронной почте, которую он указал при подаче уведомления о завершении строительства. – С одной стороны, конечно, все эти изменения сделаны для того чтобы люди больше строили, тратили больше денег, – отметил он. – Но с другой – люди как строили себе дома, так и будут строить, а оформление собственности – сложный процесс, который без нарушений не обходится, вот и решено его упростить. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков иркутская область

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