Росреестр: в Иркутской области с использованием эскроу-счетов строится два дома

Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области заключено 94 договора долевого строительства с использованием эскроу-счетов. Об этом 10 июня сообщила заместитель начальника отдела регистрации недвижимости №2 управления Росреестра по Иркутской области Ольга Коренева. По ее словам, в регионе эскроу-счета открыты у двух застройщиков. Речь идет о «Восток Центр Иркутск» и «УКС г. Иркутска». Каждый из них с использованием таких счетов строит по одному дому. При этом, как отметила Ольга Коренева, с 1 июля 2019 года все застройщики при заключении договоров долевого строительства обязаны будут пользоваться эскроу-счетами. Причем такие счета можно открывать только в банках из ограниченного перечня. Если же застройщик берет под строительство кредит, то эскроу-счет должен открываться в том же банке, где был предоставлен заем. Вне зависимости от того, из-за чего и по чьей инициативе расторгается договор долевого строительства, деньги в этой ситуации сразу возвращаются дольщику. Застройщик деньги с эскроу-счета может получить только после ввода дома в эксплуатацию и регистрации права собственности хотя бы на одну квартиру в нем. Представитель Росреестра отметила, что дольщики не лишатся денег, положенных на эскроу-счета, даже если у банка, где они размещены, отозвана лицензия, так как эти средства застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Ольга Коренева также сообщила, что законодательство, обязующее застройщиков при заключении договоров долевого строительства, открывать эскроу-счета, допускает ряд исключений. В строящемся здании должно быть уже продано не менее 10% квартир. При этом застройщик должен отвечать еще одному из следующих требований: должно быть построено не менее 30% дома; должно быть построено не менее 15% дома, если застройщик имеет обязательства по возведению социальной инфраструктуры, должно быть построено не менее 6%, если речь идет о достройке проблемного объекта, брошенного предыдущим застройщиком, или если это системообразующий застройщик, включенный в перечень таковых решением правительственной комиссии и возводящий дома не менее чем в четырех регионах. Если застройщик отвечает одному из этих требований, ему необходимо обратиться в Службу стройнадзора, которая и может дать ему разрешение работать без открытия эскроу-счетов. В таком случае средства вкладчиков по-прежнему будут вноситься в компенсационный фонд либо их защита будет обеспечиваться за счет страхования строящегося объекта. Кроме того, новые требования никак не повлияют на уже заключенные договоры долевого строительства. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

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