Ростех в ближайшие дни приступит к строительству домов в Черемхово для пострадавших от наводнения

Черемхово, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Ростех в ближайшие дни приступит к работам по строительству домов в Черемхово для пострадавших от наводнения. Как сообщает пресс-служба ЗС, об этом было заявлено на совещании, которое провел председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, с участием управляющего директора по контролю за строительством Государственной корпорации «Ростех» Елены Сиэрры, мэра города Вадима Семенова, председателя комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении областного парламента Виктора Побойкина, представителей ресурсоснабжающих и строительных организаций. – Собираясь в очередной раз в Черемхово для обсуждения этого вопроса, мы вновь убеждаемся, что решение строить жилье именно здесь было верным. Руководство города идет навстречу во всех вопросах: в сжатые сроки подготовлена вся необходимая документация и строительная площадка, которая расположена почти в центре города. Здесь есть свои строительные компании, предприятия, производящие стройматериалы. Заказчик работ «Ростех» и депутаты, которые также будут контролировать процесс, заинтересованы в том, чтобы строительство было осуществлено в кратчайшие сроки, – отметил Сергей Сокол. Управляющий директор по контролю за строительством Государственной корпорации «Ростех» Елена Сиэрра поставила организациям, которые планируют стать подрядчиками, задачу – к 1 ноября полностью завершить строительство жилья для 60 семей с внутренней отделкой и подключением к сетям. – Мы составим четкий график строительства с задачами на каждый день и будем жестко контролировать ход работ. Пострадавшие от наводнения жители должны получить современное и качественное жилье. Я также прошу жителей и других активных граждан подключиться к контролю качества строительства, и сообщать нам обо всех нарушениях и недостатках. За зиму мы подготовим проекты социальных объектов – школы и детского сада, которые начнем возводить в следующем году, а также продолжим строительство жилья, – подчеркнула Елена Сиэрра. Мэр Черемхово Вадим Семенов сообщил, что земельные участки для строительства жилья и социальных объектов уже поставлены на кадастровый учет, соответствующие изменения внесены в генплан и правила землепользования города Председатель комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении Виктор Побойкин рассказал, что после наводнения среди жителей затопленных территорий проводился опрос, по результатам которого более 40% высказались за переезд в другие населенные пункты. После второй волны паводка в конце июля был проведен еще один опрос, который показал, что число желающих переехать выросло. Между тем первые переселенцы из подтопленных территорий уже начали переезжать в Черемхово. До строительства домов их размещают в новых благоустроенных квартирах из маневренного жилого фонда муниципального образования. Так, семья Натальи и Вячеслава Соболевых, ранее проживавшая в Тулуне и лишившаяся своего дома в результате наводнения, уже перевезла вещи в предоставленную городом квартиру. – Родственники из Черемхово рассказали, что здесь предлагают жилье, мы позвонили в мэрию и Вадим Александрович пригласил нас для личной встречи. Мы с мужем уже нашли работу каждый по своей специальности, младшего сына устроили в школу, старшему предоставили бюджетное место в колледже, – рассказала Наталья Соболева. Сергей Сокол также напомнил, что проект «Ростеха» по строительству коттеджного поселка полностью благотворительный. Семьи, переехавшие в Черемхово, сохранят свои жилищные сертификаты и право на приобретение на них жилья в любых муниципальных образованиях. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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