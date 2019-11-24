«РЖД» построит три жилых дома в пострадавших от паводка районах Приангарья

Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В инвестиционной программе ОАО «РЖД» по программе «Строительство технологического жилья» заложены средства на возведение двух домов в Тулуне – на 50 и 25 квартир – и одного 25-квартирного дома в Нижнеудинске.

Об этом рассказал начальник ВСЖД Василий Фролов во время своего выступления в рамках Дня Восточно-Сибирской железной дороги в Законодательном собрании Иркутской области, сообщает пресс-служба ВСЖД. Сейчас определены земельные участки, где начнется строительство. Руководитель железной дороги поблагодарил депутатов за оперативное принятие поправок в региональный закон. Это позволило приступить к реализации проекта уже в 2019 году. Сейчас на месте ведутся инженерные изыскания. Жилье планируется сдать в четвертом квартале 2020 года.

Кроме того, совместно с правительством Иркутской области Восточно-Сибирской железной дорогой будет реализован проект по строительству школы на 1275 мест в Тулуне в микрорайоне Березовая роща.

– Проект будет реализован на условиях софинансирования, ОАО «РЖД» покроет 50% финансовых затрат от полной стоимости возведения объекта, – сказал Василий Фролов.

Средства будут выделены в 2020 году, ориентировочная стоимость новой школы – 1,5 млрд рублей. Она будет оборудована бассейном и современным спортивным залом.