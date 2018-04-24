Сбербанк и Росреестр внедрили услугу регистрации прав на жилую недвижимость

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В одном из крупнейших центров ипотечного кредитования Сбербанка в Иркутске открылся сервис регистрации сделок с недвижимостью, включая официальное оформление передачи прав собственности, в срок от одного часа до суток. Презентация услуги прошла в областном центре 24 апреля. Как сообщил председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин, новая услуга стала логичным развитием давно развивающегося сервиса. «Мы создаём для клиента уникальную платформу, на которой человек сможет совершать все удобные для жизни операции. Одно из направлений – работа с недвижимостью. Сбербанк поставил своей целью вытянуть всю цепочку потребностей клиентов, для того чтобы дать клиенту весь сервис: от поисках квартиры и получения кредита до регистрации сделки, сделать в одном месте и максимально сократить необходимое время. Решая эту уникальную задачу мы представляем очередную новинку», – пояснил он. Услуга оперативной регистрации прав на жилую недвижимость, приобретаемую за собственные средства клиентов без привлечения кредита банка позволяет оформить передачу прав собственности от одного часа до суток. Значительно сократить время оформления документов на право собственности позволила организация рабочего места для специалиста Росреестра непосредственно в подразделении Сбербанка. Это стало возможным благодаря расширению сотрудничества с управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. Как поясняют в Сбербанке, по сути, у иркутян и жителей ближайших поселений появилась возможность регистрировать сделки покупки жилой недвижимости через банк как с привлечением кредита, так и за личные средства. Обеспечить безопасный и гарантированный способ оплаты за наличные позволяет инновационный инструмент Сбербанка – сервис безопасных расчётов. Эта услуга защищает интересы всех сторон сделки. Средства покупателя для расчёта с продавцом банк зачисляет на специальный блокированный счёт, который разблокируется только только при переходе права собственности покупателю. Такой услугой пользуются уже более 70% клиентов банка. Первая электронная регистрационная сделка в Росреестре произошла в 2015 году. Сейчас подобным образом происходит более 3000 сделок по Иркутской области. «Самое удобное в новой услуге – это скорость. Человек пришёл в офис, выпил чашечку кофе, подождал в течение часа-двух, в течение этого времени услуга будет осуществлена полностью. Данный проект – уникален для России. Присутствие госрегистратора в офисе банка также позволит своевременно выявлять недочёты в документах, что убережёт заявителей от задержек процедуры. Право на объект недвижимости будет оформлено в день обращения, в то время как при подаче документов через МФЦ на процедуру требуется 5-9 дней», – подчеркнул руководитель Управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Иркутской области Виктор Жердев. Как отмечают в Сбербанке, новый сервис – новый шаг по развитию экосистемы рынка недвижимости. Интернет-сервис Сбербанка «ДомКлик» принимает и рассматривает заявки на ипотеку, и помогает подбирать объект для покупки. Существуют также инструменты для сопровождения сделок с недвижимостью без привлечения кредитных средств. «В этот сервис отлично вписывается услуга электронной регистрации прав на недвижимость. Она открывает новые возможности как для наших клиентов, так и для наших партнёров. Агентства недвижимости, с которыми мы сотрудничаем, также могут регистрировать свои сделки через банк, в том числе по покупкам жилья без привлечения кредита», – заключает Александр Абрамкин. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков иркутск

росреестр

сбербанк Тэги: View the discussion thread.