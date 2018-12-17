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18.12.2018

Сбербанк и «Восток Центр Иркутск» оформили первую сделку покупки квартиры с участием счетов эскроу

Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутское отделение Сбербанка и строительная компания «Восток Центр Иркутск» оформили первую сделку покупки квартиры в рамках системы финансирования строительства с использованием счетов эскроу.

Как отмечает пресс-служба банка, ипотечным заемщиком, который оформил покупку строящегося объекта жилой недвижимости в рамках новой схемы, стал житель Иркутска. Он приобрел квартиру в башне «НЕБО» ЖК «Стрижи», который АО «Восток Центр Иркутск» возводит недалеко от Первомайского микрорайона столицы Приангарья.

Кредитную линию для финансирования строительства одной из блок-секций жилого квартала «Стрижи» с применением схемы расчетов по договорам долевого участия с использованием счетов эскроу Сбербанк открыл для строительной компании в сентябре этого года. При этом ГК «Восток Центр Иркутск» стала первой среди застройщиков области, кто осваивает новый порядок работы в рамках поправок в Федеральный закон N214. Кроме того, компания реализует по новой схеме еще один из своих жилых комплексов – «Стрижи Сити», кредитная линия по которому также открыта в Сбербанке.

Счет эскроу оформляется в банке для каждого дольщика на основании зарегистрированного договора участия в долевом строительстве. Депонент (дольщик) вносит на этот счет средства в оплату договора, и деньги блокируются на счете до окончания строительства. Если квартира не будет передана покупателю, ему будут возвращены деньги.

– Эта первая ипотечная сделка, бесспорно, историческая, знаковая и для банка, и для застройщика. Она, в том числе, позволит нам проследить на практике весь процесс работы по новой схеме. Компания «Восток Центр Иркутск» первой в Иркутске начала работать с эскроу счетами, и мы благодарны генеральному директору Михаилу Сигалу за сотрудничество и доверие. Уверены, что наш первый опыт будет удачным и положит начало эффективной работе со строителями в рамках действующего законодательства, – отмечает управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер.

В банке ожидают активности и со стороны других компаний застройщиков, поскольку уже до конца 2020 года правительство страны планирует, что более 90 процентов сделок на рынке строительства будет проходить по договорам долевого участия с использованием счетов эскроу.

– Сбербанк готов вести переговоры с другими компаниями по финансированию проектов строительства жилья с применением схемы работы со счетами эскроу. В целом в рамках данной схемы требования закона к застройщику сохраняются – стройка им финансируется за счет собственных средств, а также привлечения кредита банка, размер которого может достигать 85% от бюджета проекта. Работа со счетами эскроу, с одной стороны, защищает интересы дольщиков, с другой, гарантирует застройщику наличие стабильного источника финансирования, – комментирует директор управления финансирования недвижимости Байкальского банка Сбербанка Ольга Бондаренко.

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