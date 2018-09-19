Сбербанк приглашает на ипотечную субботу жителей Иркутска

Иркутск, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк в Иркутске в субботу, 22 сентября, проводит ипотечную ярмарку для тех, кто планирует приобрести новое жилье. Как сообщает пресс-служба банка, посетители смогут ознакомиться с актуальными предложениями на рынке жилой недвижимости в регионе и за его пределами, получить консультации по ипотечному кредитованию, в том числе по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» и другим специальным кредитным продуктам со сниженными процентными ставками, новыми продуктами, такими как ипотека на гараж. При наличии необходимых документов потенциальные покупатели сразу же смогут оформить заявку на ипотечный кредит под выбранный объект недвижимости. – Подобные мероприятия хорошо знакомы жителям и пользуются популярностью, поскольку позволяют в рамках одной площадки ознакомиться с большим количеством предложений рынка недвижимости, сделать расчеты по кредиту именно под конкретный объект и сразу подать заявку на кредит в банк. В этот раз в ярмарке примут участие 20 крупных застройщиков нашего региона, поэтому у посетителей будут альтернативы для выбора, – отмечает начальник отдела жилищного кредитования Иркутского отделения Сбербанка Олеся Техова. КОНТАКТЫ: Ипотечная суббота пройдет в офисе Сбербанка по ул. Нижняя Набережная, 10 (вход со стороны ул. Декабрьских событий). Время проведения – с 10.00 до 16.00. СПРАВКА: ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков иркутск

сбербанк Тэги: View the discussion thread.