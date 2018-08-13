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13.08.2018

Сергей Брилка побывал на стройплощадке школы в 7А микрорайоне Ангарска

Ангарск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка находится в Ангарском городском округе с парламентским контролем – спикер посещает объекты, находящиеся в центре внимания депутатского корпуса в течение работы второго созыва.

Как сообщает пресс-служба ЗС, первым пунктом программы стала стройплощадка новой школы в 7А микрорайоне Ангарска. Завершение этого едва ли не самого известного в городе долгостроя вошло в перечень наказов жителей парламентариям второго созыва. В 2014 году Законодательным собранием был принят депутатский запрос о достройке этой школы по инициативе парламентариев Виктора Шопена, Олега Тюменева, Александра Лобанова, Дмитрия Ершова и Сергея Бренюка. В течение созыва депутаты не раз возвращались к данному вопросу, и только на 64-й сессии Законодательного собрания было принято решение снять соответствующий депутатский запрос с контроля, учитывая объем проделанной работы и выделение необходимого финансирования.

Напомним, возведение объекта началось еще в 1992 году, но было заморожено из-за проблем с финансированием. Спустя годы изменились еще и требованиям к таким объектам, в частности, в 2009 году был введен СНиП, который ограничил этажность школ в сейсмозоне до трех этажей, а новостройка предполагала быть четырехэтажной.

Как рассказал Сергей Брилка, было принято решение о достройке школы, так как помимо ее востребованности населением города, это было важно и для развития микрорайона, его благоустройства, и для создания комфортных условий для жизни граждан. В 2017 году строительство школы возобновилось – сегодня строительство общеобразовательной школы на 33 класса с плавательным бассейном и пристроенным объектом клубного блока ведется в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы, а так же муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие образования» на 2017-2020 годы. Общая сумма финансирования завершения строительства составляет 868,7 млн рублей, софинансирование из средств областного бюджета – 75%. Сейчас строительные работы выполнены уже на 60%. Спикер отметил, что громадная работа была проведена по усилению сейсмики здания – для этого строители установили 380 сейсмоизолирующих резино-металлических опор.

– Город и вся область получит школу нового формата, – подчеркнул Сергей Брилка. – Для детей здесь создадут все условия не только для занятий в учебных классах, но и для гармоничного спортивного и эстетического развития. Этому будут способствовать, в частности, два спортивных зала, бассейн, футбольное поле, легкоатлетические дорожки. Такой формат школ, где уделено внимание, в том числе спорту, а значит и здоровью детей, для нашего региона должен стать правилом.

Завершение строительства школы запланировано на первое июля 2019 года. Сергей Брилка особо отметил, что к этому времени, чтобы объект успешно был сдан в эксплуатацию, нужно провести еще и благоустройство территории.

– Важно четко распланировать сроки и строго им следовать, чтобы эффективно –использовать начало лета для благоустройства, – акцентировал спикер.

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