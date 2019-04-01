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02.04.2019

Сергей Левченко пообещал построить в УОБО ипподром

УОБО, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос строительства в Усть-Ордынском Бурятском округе современного ипподрома обсуждался на встрече губернатора Иркутской области Сергея Левченко и руководителя администрации УОБО Анатолия Прокопьева.

Участие во встрече приняли профильные региональные министры Илья Сумароков, Светлана Свиркина, Наталия Бояринова, заместитель министра спорта Павел Богатырев, а также мэр муниципального образования «Эхирит-Булагатский район Игорь Усов, сообщает пресс-служба губернатора. Как отметил Сергей Левченко, создание такого объекта в округе, несомненно, будет иметь большое значение для социокультурного развития территории. В УОБО широко представлено спортивное коневодство, имеющее тесные связи с национальными традициями.

Анатолий Прокопьев рассказал, что специалисты профильных министерств Иркутской области изучили опыт коллег из республики Татарстан по проектированию, строительству и эксплуатации ипподромов.

– На примере наших коллег из Казани нам необходимо прежде всего учесть транспортную доступность территории. Создать комфортные условия для коневодов. Ипподромный комплекс должен состоять из поля, качественных беговых дорожек для соревнований и тренировок, конюшни и трибун. Помимо развития конного спорта, организации соревнований по конкуру и выездке, этот комплекс позволит проводить такие мероприятия, как Сур-Харбан и Алтаргана, – отметил замгубернатора.

Илья Сумароков сообщил, что создание такого ипподромного комплекса позволит заниматься испытанием племенных лошадей, улучшением их продуктивных качеств. Благодаря этой работе можно будет отбирать животных для воспроизводства.

По итогам обсуждения губернатор поручил администрации Эхирит-Булагатского района и министерству сельского хозяйства региона разработать техническое задание на проектирование окружного ипподрома.

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