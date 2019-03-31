Сергей Левченко поручил выделить землю под Иркутском для выставки недвижимости

Иркутская область, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области планируется создать выставочное пространство для объектов индивидуального домостроения. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко дал поручение региональному министерству имущественных отношений подобрать земельные участки, на которых могут быть расположены такие объекты.

Территория должна находиться в примыкающих к Иркутску районах (Иркутский, Шелеховский или Ангарский) и иметь в перспективе возможность расширения, сообщает пресс-служба губернатора.

В совещании по этому вопросу приняли участие первый заместитель министра имущественных отношений региона Александр Курбатов, министр строительства, дорожного хозяйства Приангарья Светлана Свиркина, заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова, руководитель региональной службы архитектуры Екатерина Протасова и заместитель председателя комитета – начальник земельного департамента КУМИ администрации Иркутска Светлана Бурдуковская.

Изначально предполагалось, что на территории объекта будут демонстрироваться только образцы деревянного домостроения. Однако при обсуждении участники совещания сошлись во мнении, что в Иркутской области развито производство домов из разных материалов, и нужно дать возможность всем участникам рынка представлять свои образцы. Кроме того, прозвучало предложение – в пределах этого же выставочного пространства демонстрировать товары, сопутствующие строительству индивидуальных жилых домов.