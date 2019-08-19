Сергей Левченко: сейчас идет работа над документацией для строительства концертного зала в Иркутске

Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сейчас идет наработка документов для строительства в Иркутске на Чертугеевском заливе концертного зала.

Об этом журналистам заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время показа в «Тальцах» оперы «Золотой петушок».

– Под концертный зал место выбрали, с Денисом Мацуевым мы зимой туда ездили, ему очень понравилось, – заявил глава региона. – Сейчас Служба архитектуры Иркутской области уже распланировала расположение как самого концертного зала, так и других объектов, например, детской клинической больницы, центра боевых искусств, которые планируется разместить в Чертугеевском заливе. Сейчас идет наработка документов.

Он также отметил, что в ближайшее время, вероятно – до конца года, в Иркутске планируется поставить классическую оперу Джузеппе Верди «Риголетто».

Как уточнил руководитель губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии Илмар Лапиньш, речь идет не о привычном для Иркутска концертном исполнении оперы, а о полноценной оперной постановке на сцене Иркутского музыкального театра.

– Задача по созданию балета и оперы не только здесь, в «Тальцах», но и вообще в Иркутской области стоит, мы постепенно будем эти традиции создавать, – заявил Сергей Левченко.