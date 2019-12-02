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Недвижимость
03.12.2019

Сергей Меняйло на рабочем совещании в Тулуне заметил, что еще не все граждане реализовали свое право на жилье

Тулун, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло 2 декабря провел совещание в Тулуне, на котором присутствовали члены правительства региона и главы муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

Среди обсуждаемых вопросов – обеспечение жильём граждан, пострадавших в результате наводнения, ход восстановительных работ на повреждённых или разрушенных паводком объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

– В настоящее время выполнен огромный объём работы, однако её необходимо довести до конца. Не все граждане смогли реализовать своё право на жильё, и наша первоочередная задача – помочь им в этом, – отметил Сергей Меняйло.

По данным на 29 ноября, межведомственные комиссии обследовали семь тысяч 727 жилых домов, пять тысяч 492 из них признаны непригодными для проживания, две тысячи 235 домов подлежат капремонту. На обеспечение жильём граждан, утративших жилые помещения, и проведение капитального ремонта из резервного фонда правительства Российской Федерации региону выделено более 14 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области, жилье получили четыре тысячи 226 семей, а это более 11 тысяч человек.

– Сотни семей уже выбрали свой вариант и заключают договоры на строящееся жилье. Остальные еще определяются, где они будут жить: в индивидуальном доме или многоквартирном, – рассказал Сергей Левченко.

По данным, которые представил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, 59% освоивших сертификаты людей остались на территории, где проживали ранее, около 30% остались в пределах Иркутской области, остальные уехали за пределы региона.

Сергей Меняйло заметил, что на территориях, пострадавших от наводнения, развернута стройка и уже «есть что показать будущим жильцам». Поэтому можно приглашать людей, демонстрировать дома и заключать предварительные договоры.

Также полпред добавил, что нужно усилить информирование населения, а все обращения рассматривать своевременно и в обязательном порядке.

– Ни одна проблема не должна остаться без внимания. Если гражданин обращается к органам власти с просьбой о поддержке и содействии, то нужно решать проблему, информируя о дальнейших действиях и сроках, либо давать письменный мотивированный отказ, – отметил полпред.

В микрорайоне Угольщиков строится 21 жилой многоквартирный дом. В настоящее время выполнена очистка строительной площадки, установлены инвентарные сооружения, обустроен строительный городок. До конца ноября должны быть возведены три дома на 72 квартиры и закрыты тепловые контуры.

Для строительства школы в микрорайоне на 1275 мест определён земельный участок, на котором строители приступили к подготовительным работам. В соответствии с утверждённым графиком срок завершения строительства объекта – декабрь 2020 года.

В микрорайоне «Берёзовая Роща» до конца декабря должно быть построено 25 домов. По информации правительства Иркутской области пока возведено только пять демонстрационных объектов.  На сегодняшний день ведутся подготовительные и строительные работы на 123 участках. Увеличилось количество подрядных организаций.

Также полпред осмотрел котельную «Центральная» микрорайона Жукова в Тулуне. Отопительный период начат 17 сентября 2019 года. Готовность объекта к работе – 93%, действуют два котла из трёх.

Напомним, Сергей Меняйло прибыл в Тулун 2 декабря с рабочей поездкой.

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