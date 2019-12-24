Сергей Сокол: деньги на ремонт Лузгиновского детсада и других объектов с готовой ПСД должны выделить в 2020 году

Осинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Муниципалитеты Иркутской области не должны нести финансовую нагрузку по подготовке проектно-сметной документации для капитального ремонта социально значимых объектов впустую. Об этом заявил спикер Законодательного собрания Сергей Сокол, который сегодня находится с рабочей поездкой в Осинском районе.

Как сообщает пресс-служба ЗС, спикер заметил, что в ближайшее время депутаты подробнее рассмотрят эту тему совместно со специалистами областного правительства, чтобы обеспечить выделение финансирования на объекты с уже подготовленной ПСД.

Сергей Сокол вместе с коллегами по депутатскому корпусу от Усть-Ордынского Бурятского округа Кузьмой Алдаровым и Анатолием Абловым 25 декабря посетили детский сад в деревне Лузгина Осинского района на 140 мест, построенный в 1994 году. Как рассказала заведующая детским садом Дина Абызова, в 2019-2020 учебном году детский сад посещают 98 воспитанников, в том числе и дети от 1,2 года. Со дня ввода в эксплуатацию здание ни разу не ремонтировалось. Сегодня температурный режим в помещениях не соответствует нормам СанПиН. Здание и инженерные сети требуют капитального ремонта.

Муниципалитетом была подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания сметной стоимостью 58,6 млн рублей с положительным заключением государственной экспертизы, а также подана заявка в министерство образования для включения в государственную программу на 2020 год. Однако, согласно информации министерства образования области, в программу финансирования на следующий год Лузгиновский детсад не вошел по причине недостаточного количества средств в областном бюджете.

– Очевидно, что за четверть века здание порядком изношено, и косметическим ремонтом здесь уже не обойдешься. Ведь речь идет не только об эстетике, мы говорим о безопасности детей. Сюда приходят малыши чуть старше года, и родители должны быть уверены, что с ними ничего не случится, – подчеркнул Сергей Сокол.

Он напомнил, что депутатам удалось существенно расширить перечень социальных объектов, ремонт которых будет профинансирован из бюджета региона в 2020 году. Сейчас, отметил спикер, предстоит еще активнее работать в данном направлении – вопросы по ремонту соцобъектов, в том числе детсада в Лузгине, будут рассмотрены на ближайших сессиях Законодательного собрания.