Сергей Сокол: многодетные семьи должны получать земельные участки с инфраструктурой

Иркутская область, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Земельные участки для многодетных семей должны быть обеспечены инфраструктурой. Эта практика уже применяется в ряде регионов России, и необходимо проработать возможность ее эффективного внедрения и в Иркутской области.

Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол по итогам заседания комиссии по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ, сообщает пресс-служба ЗС.

В повестке заседания был целый перечень вопросов, в том числе реализация послания президента страны Федеральному Собранию, а также государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Кроме того, обсуждалось совершенствование земельного законодательства в части закрепления за малочисленными народами права на безвозмездное пользование землями для ведения традиционной хозяйственной деятельности и необходимость разработки федеральной программы по обеспечению инфраструктурой земельных участков для многодетных семей.

Сергей Сокол отметил, что законом Иркутской области № 146-оз, кроме обязанности предоставить земельный участок многодетным семьям, установлена обязанность органов местного самоуправления организовать электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения к земельному участку.

– Любые механизмы оказания социальной помощи людям недостаточно закрепить на бумаге, – подчеркнул Сергей Сокол. – Они должны реально работать. Сегодня во многих муниципалитетах региона ощущается нехватка средств местных бюджетов на проектирование и строительство необходимой инфраструктуры. Но с решением вопроса затягивать нельзя, и профильному комитету Законодательного собрания будет дано поручение проработать возможные пути финансирования таких работ еще до разработки федеральной программы.