Сергей Тен: добросовестные арендаторы недвижимости получают поддержку

Москва, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В первом чтении депутаты ГД РФ приняли поправки в законодательство об аренде. Они направлены на поддержку арендаторов. По мнению инициаторов поправки, в будущем эти меры позволят предотвратить закрытие малых и средних предприятий и сохранить рабочие места. Как сообщает пресс-служба депутата ГД от Иркутской области Сергея Тена, в частности, добросовестные арендаторы, потерявшие 50% ежемесячного дохода, будут иметь право досрочного расторжения договоров аренды, без взимания штрафных санкций или неустойки. Это правило будет действовать как в отношении частных, так и государственных арендодателей. Кроме того, арендодатели государственного или муниципального имущества будут обязаны до одного года продлевать договоры аренды на прежних или не ухудшающих положения арендаторов условиях. Сергей Тен отмечает, что эта мера направлена на исправление перекосов в отношениях между арендодателями и арендаторами в условиях кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. – Ситуация, когда собственники торговых центров и иной крупной недвижимости буквально выкручивают руки индивидуальным предпринимателям и организациям, оставшимся без источников дохода, будет исправлена. При этом такая мера актуальна для малого и среднего бизнеса как в небольших городах и территориях – Нижнеудинске, Тулуне, Тайшете, – так и в крупных центрах – Иркутске, Братске и других. Положения, прописанные в законе, будут обязательными для исполнения владельцами государственной и муниципальной собственности, особенно важно, – без привязки к отраслям российской экономики. Не важно, вошли ли предприятия в список наиболее пострадавших или нет, – отмечает парламентарий. Аналогичные меры предусмотрены в целях поддержки граждан и организаций, которые арендуют земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. По желанию арендатора будет возможность заключать соглашения к договору аренды такого земельного участка в части увеличения срока его действия не на один, а на три года. При этом наличие или отсутствие задолженности по арендной плате учитываться не будет. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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