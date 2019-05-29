Сергей Тен: работаем над поправками в законопроекты об экологической экспертизе и дальневосточному гектару на Байкальской природной территории

Москва, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Государственной Думе 29 мая состоялось заседание межфракционной рабочей группы «Байкал», возглавляемой депутатом от Иркутской области Сергеем Теном. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы, представляющие Байкальский регион, представители Минприроды России, Рослесхоза и Минвостокразвития России.

В рамках подготовки к первому чтению депутаты рассмотрели проект федерального закона по уточнению объектов государственной экологической экспертизы на Байкальской природной территории в целях упрощения строительства и реконструкции объектов социального назначения.

– С представителями Минприроды рассмотрели включение в перечень таких объектов как детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, гостиницы, торгово-развлекательные центры и другие. Ожидаем сформированный проект перечня уже к первому чтению и планируем принять законопроект в весеннюю сессию, – прокомментировал Сергей Тен.

В рамках подготовки ко второму чтению депутаты рассмотрели проект федерального закона о предоставлении дальневосточного гектара в республике Бурятия и Забайкальском крае. Депутаты Сергей Тен, Николай Говорин, Василина Кулиева, Юрий Волков обратили внимание представителей Минвостокразвития России на особенности установления границ Байкальской природной территории и её зон. Они отметили недопустимость попадания заповедных зон в частную собственность и внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости. В ходе обсуждения депутаты приняли решение готовить поправки перед рассмотрением законопроекта Государственной Думой во втором чтении.

Также было принято решение провести специальное заседание, посвященное мониторингу полугодовой реализации национального проекта «Экология» на территории Байкальского региона. Соответствующие запросы будут направлены в профильные органы власти и организации.