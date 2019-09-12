Шесть стройкомпаний готовы возвести дома в новых микрорайонах Тулуна

Тулун, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне из-за наводнения жилья лишились около 3 тысяч человек. Многие из них планируют приобрести новые дома и квартиры в своём городе. Сейчас начато строительство микрорайонов с индивидуальными и многоквартирными жилыми домами. Ещё две площадки необходимо начать готовить к застройке, сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

– Я прошу разработать алгоритм проведения работ по следующим двум участкам индивидуального жилого строительства в микрорайоне Берёзовая роща. Первый участок, где уже работают строительные компании, рассчитан на 430 домов, мы понимаем, что желающих приобрести дома там будет гораздо больше. Если мы начнём разработку алгоритма позже, то приступить к строительству можем только весной. Нам необходимо начать их освоение и в ближайшее время подготовить проект планировки, – сказал глава региона Сергей Левченко.

Проект планировки первого участка микрорайона Березовая роща практически завершён, прорублена просека для дороги, размечены улицы и площадки для строительства домов. О желании возводить их уже заявили шесть строительных компаний, они готовят документацию и получили участки. Три компании уже начали работать. Построены демонстрационные дома, которые могут посмотреть и выбрать люди, потерявшие своё жильё во время наводнения. Решены вопросы по техническому присоединению всех необходимых коммуникаций.

– Строители предлагают возводить индивидуальные жилые дома по абсолютно всем технологиям, которые только возможны. Это и деревянное домостроение, металлический или деревянный каркас, а также пескоблоки, обложенные кирпичом. Люди могут выбирать абсолютно любой вариант, который им приглянётся. Уже готовы каркасный дом с заполнением, он на плите, там установлен тёплый пол, что понравится гражданам. Есть дома в брусовом исполнении. Ещё одна компания строит дом с подпольем – востребованный вариант для населения, – сказала министр строительства Иркутской области Светлана Свиркина.

В микрорайоне Угольщиков начато возведение двухэтажных домов для 496 семей. Для трёх домов уже сделаны котлованы, начинается заливка фундаментов. Параллельно с этими работами строительные компании проводят экспертизу проектов жилых домов. Как только они получат все необходимые документы, начнётся заключение договоров с жителями. Губернатор поставил задачу компаниям начать заливку фундаментов на всех представленных им участках. Это позволит вести работы поздней осенью и зимой, что значительно ускорит обеспечение жильём пострадавших от наводнения людей.

В обоих микрорайонах готовятся начать строительство школ на 1275 мест с бассейнами, детских садов, в Берёзовой роще решается вопрос строительства ледового корта.