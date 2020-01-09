Школу в 7А микрорайоне Ангарска планируют сдать в эксплуатацию 15 февраля

Ангарск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской округ посетил 9 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

В ходе рабочей поездки глава региона посмотрел социальные объекты, а также набережную реки Китой, сообщает пресс-служба губернатора.

В школе №38 сейчас проходит капитальный ремонт. На это время все 600 учащихся переведены в школу №4. Общая стоимость ремонтных работ составляет 217 млн рублей, средства выделены из областного и муниципального бюджетов. Ведется ремонт крыши и вентилируемого фасада, проводится обустройство спортивных и игровых площадок, стадиона и других сооружений. Подрядчикам предстоит выполнить электромонтажные работы, ремонт системы водоснабжения и канализации, систем отопления и вентиляции, будет обновлен фасад здания, обустроены тротуары и ограждения, смонтировано наружное освещение.

– Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности в учреждении в соответствии с современными требованиями. В планах ремонт системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, установка охранной видеосистемы и контроля управления доступом. Планируемый срок сдачи объекта – август 2020 года, – пояснил глава региона.

Практически готова к сдаче школа в 7А микрорайоне. Здание начали возводить еще в 1992 году, но строительство неоднократно приостанавливали. В 2016 году объект был включен в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы. Общая стоимость завершения объекта составляет 868 миллионов рублей, доля муниципалитета в софинансировании школы – 25% от этой суммы, оставшиеся средства – из регионального бюджета.

– Школа отвечает всем современным требованиям. Здесь будет 33 класса, просторная столовая, плавательный бассейн на 25 метров, два спортивных зала. Объект будет сдан в эксплуатацию 15 февраля. Первого сентября этого года образовательное учреждение откроет двери для школьников, – рассказала Игорь Кобзев.

В конце июня 2020 года будет сдан детский сад на 220 мест в 22 микрорайоне. Стоимость строительства – 240 млн рублей, из них 140 млн рублей из федерального бюджета, 89 млн – из областного, 11 млн – из местного. Новый детсад поможет решить вопрос с устройством в дошкольные образовательные учреждения в Ангарском городском округе малышей до двух лет.