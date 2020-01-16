Шумская средняя школа в Нижнеудинском районе открылась после капитального ремонта

Нижнеудинский район, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Шумский Нижнеудинского района 14 января после капитального ремонта открылась средняя школа, пострадавшая от летнего наводнения. Принимала объект межведомственная комиссия во главе с исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области Владимиром Дорофеевым.

– Это первое радостное событие в новом году, 20 января мы откроем после капитального ремонта детский сад в Тулуне, в августе должны сдать здесь же школу, строятся и спортивные сооружения, – отметил Владимир Дорофеев.

Здание Шумской школы было построено и введено в эксплуатацию в 1980 году, его площадь 2667 квадратных метров. В результате паводка пострадали первый этаж здания школы, подвальное помещение, в котором находилось инженерное оборудование. Правительством Иркутской области было принято решение о капитальном ремонте всего здания школы. На эти цели в бюджете было предусмотрено 58,7 миллиона рублей. Для школы также приобрели мебель, учебное оборудование, спортивный инвентарь, технологическое оборудование для пищеблока. Деньги в размере 26,7 миллиона рублей выделены из бюджета региона. В 2020 году на территории школы будут продолжены работы по благоустройству прилагающей территории.

– На время ремонта в первом полугодии образовательный процесс для учащихся был организован в здании художественной школы, детского сада и зданиях мастерских. С 14 января все 313 школьников с 1 по 11 класс приступили к занятиям в отремонтированном здании, – рассказала директор школы Ольга Усова.