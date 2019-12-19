СМИ: в Тулуне ещё 260 домов после паводка начали приходить в аварийное состояние

Тулун, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне с наступлением холодов около 260 частных домов, подтопленных во время летнего наводнения, начали приходить в аварийное состояние. Об этом со ссылкой на мэра города Юрия Кариха сообщает ТАСС.

– Есть такие спорные вопросы, когда вода подтопила огород, земля сейчас замерзает, дом начинает вести, он начинает трещать, приходить в аварийное состояние. Мы сейчас по вновь открывшимся обстоятельствам начинаем обследовать эти дома. Боюсь, что весной, когда начнет таять, ситуация может ухудшиться. Сейчас у нас специалисты обследуют, сколько реально людей живет в этих домах, и таких домов мы пока насчитываем порядка 260. Но работа еще продолжается, – сказал Юрий Карих.

Он сообщил, что об этой проблеме доложит врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву. Возможно, жильцов этих домов расселят в жильё, строящееся в двух районах Тулуна для пострадавших от паводка. По словам мэра, также не решена судьба трёх многоэтажных домов, из которых расселили жильцов первых и вторых этажей, которые были затоплены, а жильцы третьих-пятых этажей остались.

– Сложность в том, что рядом ничего нет, соседние дома снесены, школы и детского садика нет. Естественно, стоит вопрос о том, чтобы эти дома переселять. Мы сейчас перед врио [губернатора] эту проблему будем обозначать, чтобы чётко понять и до людей довести, что мы будем делать, потому что пока есть неопределенность, – сказал Юрий Карих.

Ещё одна проблема возникла на улице Азейская, которая находится на возвышенности и не была затоплена, но в результате наводнения было разрушено всё, что находится вокруг возвышенности.

– 18 домов [на Азейской] одни остались. На мой взгляд, их тоже надо переселять поближе к центру, где есть инфраструктура, над этим сейчас работаем, обозначаем перед врио [губернатора] эту проблему, – сообщил мэр.

Он также отметил, что всего в Тулуне 3 тысяч 186 семьям были выданы сертификаты на приобретение жилья взамен утраченного во время паводка, из них 2 тысяч 495 семей жилье уже приобрели.

Кстати, как сообщил вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения, к апрелю 2020 года планируется завершить работу по определению и регистрации зон подтопления в пострадавших при летних паводках районах .

– Предстоит определить зоны в 11 районах в 135 пострадавших населенных пунктах. На сегодня они определены в городах Тулуне и Нижнеудинске и в пяти наиболее пострадавших от паводка поселках. Эту работу мы хотим завершить в первом квартале следующего года по всем населенным пунктам, – сказал он.

Напомним, ранее экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявлял, что к концу ноября 2019 года было расселено на 800 человек больше, чем планировалось изначально. Это он как раз объяснил ростом числа аварийных домов.