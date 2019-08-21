Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) рекомендовал правительству Иркутской области согласовать границы Прибайкальского нацпарка с учётом позиции прокуратуры, а затем провести зонирование территории с выделением рекреационной зоны и зоны хозяйственного назначения. Об этом сообщается в докладе СПЧ. Зона хозяйственного назначения предназначена в том числе для жизнедеятельности людей, проживающих в населённых пунктах на территории национального парка. В Совете считают, что определение хозяйственных зон будет способствовать развитию поселений, соблюдению прав граждан, проживающих в них, позволит обустраивать инфраструктуру для развития населённых пунктов и улучшит экологическую ситуацию в целом. Здесь, в соответствии с федеральным законодательством, допускается хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение жизнедеятельности граждан, в том числе строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, заготовка древесины и дикоросов для собственных нужд. Нахождение существующего полигона ТБО в местности Имел-Кутул на территории национального парка также не противоречит законодательству, так как в хозяйственных зонах запрещено создавать только новые объекты размещения отходов, и не запрещено функционирование ранее действующих полигонов. Рекреационная зона национального парка предназначена для развития физической культуры и спорта, а также размещения объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров. В ней также разрешено строительство объектов туризма и отдыха, строительство необходимой инфраструктуры для функционирования данных объектов – дорог, линий электропередач, очистных сооружений и т.д. В докладе СПЧ сообщается, что при создании Прибайкальского нацпарка в его состав включили 112 тысяч га земель сельскохозяйственных предприятий Госагропрома РСФСР без изъятия их из хозяйственной эксплуатации. Таким образом, при создании парка в него были включены земли сельскохозяйственных предприятий (ныне – земли сельскохозяйственного назначения) с разрешением ведения на них сельскохозяйственного производства. В 1989 году была разработана «Схема генерального плана организации Прибайкальского государственного природного национального парка», согласно которой все земли сельскохозяйственных предприятий вошли в границы парка. В то же время имеются разночтения в отношении земель иных категорий. Так, согласно описанию границ 1993 года в границы национального парка включена акватория озера Байкал, что не отражено в постановлении о создании национального парка. Также в нём не отмечались населённые пункты, находящиеся внутри границ национального парка. – Существующая неопределённость в местоположении границ национального парка, а также рост количества туристов, приезжающих на Байкал, в частности, в Ольхонский район, заинтересованность местных жителей и местных властей в получении прибыли от размещения туристов, привели к неконтролируемому росту количества туристических баз, гостевых домов и прочих объектов туристической инфраструктуры по всему побережью Байкала в пределах Ольхонского района. Это привело к утрате природоохранного значения многих экологически ценных участков побережья, замусориванию территории, загрязнению и ухудшению состояния воды Байкала, – говорится в докладе СПЧ. Согласно представленной в Совет информации, результаты проводимых Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой проверок свидетельствуют о том, что 90% объектов туризма на Байкале осуществляют свою деятельность с нарушением требований природоохранного законодательства. Земли, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, и земли сельскохозяйственного назначения используются для предпринимательской деятельности по предоставлению гостиничных и туристических услуг, что прямо запрещено законом. – Распространенными нарушениями являются: загрязнение почвы и грунтовых вод, возведение объектов капитального строительства без прохождения государственной экологической экспертизы, отсутствие разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов. Имеют широкое распространение факты самовольного захвата земли, незаконного размещения на них строений, в том числе капитального характера, нарушение порядка временного хранения твердых бытовых отходов и горюче-смазочных материалов, – отмечается в докладе СПЧ. Кроме того, отсутствие в ЕГРН сведений о границах земель, включенных в границы Прибайкальского парка, привело к незаконному распоряжению этими землями органами местного самоуправления, к их самовольной застройке объектами рекреации, размещению незаконных свалок, и как следствие – истощению природных ресурсов. По данным органов прокуратуры, в период с 1 января 2017 года по 1 января 2019 года администрацией Ольхонского района было выделено 369 участков на праве аренды, 19 в постоянное бессрочное пользование, значительная часть из которых находится в границах национального парка и предоставлена вопреки установленным ограничениям по гражданскому обороту. По данным фактам прокуратурой направлены материалы в Следственное управление СК России по Иркутской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. – Вопросы использования остальных земельных участков должны решаться в положении о национальном парке, которое должно быть разработано и утверждено в ближайшее время. При этом целесообразно включить в границы национального парка акваторию Малого моря с островами и километровую полосу акватории озера Байкал вдоль побережья национального парка, сельскохозяйственные земли и лесные участки Ольхонского лесничества между мысами Ото-Хушун и Сарма, включённые в границы парка согласно Схеме генерального плана организации Прибайкальского государственного природного национального парка, – Считаю в совете по правам человека. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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