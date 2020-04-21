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22.04.2020

Списки на переселение пострадавших от грунтовых вод в Приангарье составят с учетом социального статуса

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области готовятся переселить 556 семей, пострадавших от грунтовых вод. Список людей составят с учетом их социального статуса, сообщает пресс-служба губернатора.

В первоочередном порядке новое жилье должны получить многодетные семьи, семьи, где есть люди с ограниченными возможностями и ветераны Великой Отечественной войны. Такую задачу поставил врио главы региона Игорь Кобзев и.о. первого заместителя губернатора Дмитрию Бердникову 21 апреля во время телефонного разговора.

Напомним, Иркутская область в 2020 году получит из федерального бюджета 1,3 млрд рублей. Софинансирование из областного бюджета составит 345,6 млн рублей. Всего расселить планируется около 90 тысяч квадратных метров жилья в течение пяти лет. В числе первых переедут жители Тулуна, сел Уйгат и Икей, поселка Центральные Мастерские Тулунского района.

Также Игорь Кобзев поручил Дмитрию Бердникову усилить контроль за подготовкой проектов по благоустройству территории, прилегающей к школе, которая строится в микрорайоне Угольщиков, а также реконструкции дорожного полотна улицы Ленина в Тулуне.

– Задача понятна. До 1 июня проектные работы будут завершены, а до 1 сентября подрядчики выполнят работы по благоустройству и ремонту, – сказал Дмитрий Бердников.

Игорь Кобзев сообщил, что в ближайшее время посетит Тулунский и Нижнеудинский районы.

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