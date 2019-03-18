ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Недвижимость
19.03.2019

Сразу семь школ и детсадов начнут строить в Шелеховском районе

Шелеховский район, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Подготовка к строительству сразу семи образовательных учреждений в Шелеховском районе выходит на финишную прямую, сообщает пресс-служба районной администрации.

Речь идет о школах в населенных пунктах Олха, Баклаши, Подкаменная и начальной школе в поселке Большой Луг. Предварительные проекты детских садов рассмотрели на территории 11-го квартала и в 3-ем микрорайоне Шелехова, в селе Подкаменная. Все эти учреждения рассчитаны в общей сложности на 2075 мест. Мэр района Максим Модин обязал подрядчиков, которые готовят проектно-сметную документацию, рассказать о стадии готовности проектов, инфраструктурном оснащении и других промежуточных итогах.

Представитель «Лаборатории цифровых технологий и проектирования» продемонстрировал школу и детский сад в Подкаменной, детский сад в 11 квартале и в 3-ем микрорайоне с помощью очков виртуальной реальности. Любой желающий мог совершить в них путешествие по будущему объекту, увидеть строительный материал из которого собираются строить здание, коммунальные сети. Также он рассказал, что такой вид работы позволяет значительно сократить время проектирования и найти ошибки до ввода в эксплуатацию, сократить расходы на строительство на 25-30%.

Остальные проекты были представлены в форме чертежей с такими же подробностями. Проектировщик школы в Баклашах уже приступил к инженерно-геологическим изысканиям, подрядная организация проверяет грунт. Школа в селе рассчитана на 900 мест. Пока еще есть возможность обсуждать внешний вид здания и вносить необходимые изменения. Архитектор детально обсудила с представителями образовательного учреждения их пожелания. Пообещала предусмотреть наличие музея в новом здании, это очень важно, так как школа носит имя генерала армии и дважды героя Советского Союза Афанасия Белобородова.

ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram

Новости строительного рынка и рынка недвижимости в Иркутской области

Иркутская недвижимость. Каталог

Загрузка...

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске