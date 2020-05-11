Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Старинный особняк книготорговца Посохина в Иркутске продают за 36 миллионов рублей. Объявление размещено на «Авито» 20 апреля.

Двухэтажное каменное здание, расположенное по адресу: улица Александра Невского, 38, представляет собой памятник истории и культуры. Его в 1897 году построил Владимир Михайлович Посохин – издатель, книготорговец и один из создателей книжного дела в Иркутске. Здание было безвозмездно передано общественности. В особняке проходили народные чтения, лекции, общедоступные музыкально-литературные вечера и утренники, а в январе 1912 года здесь открылся театр «Общества народных чтений» для постановки драматических спектаклей.

В 20-е годы прошлого века в этом здании располагалась 14 школа первой ступени.

В 2013 году принадлежащее муниципалитету имущество приватизировали и выставили на торги. Так старинный особняк площадью 930 квадратных метров перешел в частную собственность. Служба по охране объектов культурного наследия обязала владельца выполнять обязательства по сохранности здания, однако оно до сих пор находится в аварийном состоянии.

В объявлении о продаже сказано, что объект обладает уникальной перспективой развития и очень выгоден для инвестиций. Здание может быть использовано под офис крупной компании, медицинский центр или детское учреждение.