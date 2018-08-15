|Недвижимость
|16.08.2018
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Стелу «Иркутская область» в Слюдянском районе обязали поставить на баланс через суд
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Слюдянский район, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Суд обязал администрацию Новоснежненского муниципального образования взять на баланс стелу «Иркутская область». Об этом сообщает пресс-служба приставов УФССП по Иркутской области.
Ранее стела, которая находится на границе с Бурятией на 183 километре федеральной трассы «Байкал», считалась бесхозной, потому прокуратура Слюдянского района обратилась в суд. Администрацию поселения обязали обратиться в региональное управление Росреестра.
Руководство муниципалитета в установленный законом срок решило вопрос. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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