ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Недвижимость
16.08.2018

Стелу «Иркутская область» в Слюдянском районе обязали поставить на баланс через суд

Слюдянский район, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Суд обязал администрацию Новоснежненского муниципального образования взять на баланс стелу «Иркутская область». Об этом сообщает пресс-служба приставов УФССП по Иркутской области.

Ранее стела, которая находится на границе с Бурятией на 183 километре федеральной трассы «Байкал», считалась бесхозной, потому прокуратура Слюдянского района обратилась в суд. Администрацию поселения обязали обратиться в региональное управление Росреестра.

Руководство муниципалитета в установленный законом срок решило вопрос. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram

Новости строительного рынка и рынка недвижимости в Иркутской области

Иркутская недвижимость. Каталог

Загрузка...

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске