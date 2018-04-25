Строительство ФОКа начнется в этом году в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса начнется в этом году в микрорайоне Ново-Ленино, а также запланировано открытие ФОКа с бассейном на бульваре Рябикова.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, об этом сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников на встрече с преподавателями и курсантами Восточно-Сибирского института МВД России.

– Строительство ФОКа начнется недалеко от школы №69 в Ново-Ленино. Также в этом году откроем стадион с искусственным покрытием в муниципальном спорткомплексе «Локомотив», – отметил глава города. – Прорабатываем вопрос по обустройству такого же покрытия на стадионе спорткомплекса «Авиатор». Также в этом году мы уделим особое внимание ремонту школьных стадионов.

Дмитрий Бердников пригласил студентов принять активное участие в общественном контроле за ремонтом автомагистралей, работой общественного транспорта, объектов торговли. Начальник ВСИ МВД России, полковник полиции Павел Капустюк сказал, что активные студенты будут привлечены к этой работе. Глава Иркутска также ответил на вопросы, касающиеся благоустройства, строительства новых социальных объектов, празднования Дня города и др. Он посмотрел плац института, где проводили тренировку барабанщицы. По традиции они и курсанты ВСИ МВД России будут участвовать в праздничном шествии в День Победы.