Строительством домов и социальных объектов в затопленных районах Приангарья займется крупный бизнес

Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Крупные российские компании построят несколько социальных объектов на территории, пострадавшей от наводнения в Иркутской области, сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-премьера РФ Виталия Мутко.

На заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области он сообщил, что «Газпром» построит в городе ледовую арену и многофункциональный комплекс, Сбербанк – инфекционную больницу, «Ростех» поможет в строительстве инфраструктуры и жилых домов.

Кроме того, по словам Виталия Мутко, достигнута договоренность с предпринимателем Олегом Дерипаской о строительстве двух лыжных комплексов.

– Мы договорились построить две базы в Тулуне и Нижнеудинске с прокатом лыж и лыжными трассами, траками и освещением, – цитирует агентство вице-премьера.