Суд обязал снести китайский трёхэтажный самовольный недострой в Листвянке

Иркутский район, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский районный суд обязал собственника земельного участка в посёлке Листвянка снести за свой счёт недостроенное здание, которое начали возводить незаконно. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С иском в суд обратился прокурор Иркутского района. Собственником участка является некая И. В. Недбай, а трехэтажный «индивидуальный жилой дом», как сообщалось ранее, начал возводить по незаконному разрешению от администрации муниципалитета гражданин Китая Сунн Цзенчжуну.

В обоснование исковых требований прокурор указал, что строительство ведётся без разрешения, которое не могло быть выдано ответчику в связи с нахождением земельного участка в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

– В ходе судебного разбирательства прокурором представлены достаточные доказательства того, что у ответчика отсутствует разрешение на строительство указанного объекта, существует запрет на строительство индивидуальных жилых домов на указанной территории. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме, – говорят в прокуратуре Иркутской области.

Ответчик с решением не согласился. Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда решение Иркутского районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.