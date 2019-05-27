Суд отложил до 19 июня заседание по делу китайского завода в Култуке

Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области отложил рассмотрение иска Байкальской природоохранной прокуратуры о признании недействительным договора аренды земельного участка для строительства завода по розливу питьевой воды «АкваСиб» в поселке Култук на берегу озера Байкал.

– С учетом необходимости дополнительных доказательств как со стороны ответчика, так и со стороны прокуратуры считаю необходимым отложить судебное заседание до 19 июня, – сказала на судебном заседании в понедельник судья Юлия Яцкевич, сообщает « Интерфакс ».

Суд затребовал у ответчика ООО «Аквасиб» информацию, на каком основании завод планировал прокладывать водозаборные трубы по 20-метровой водоохраной зоне вдоль уреза воды Байкала, находящейся в федеральной собственности, у ответчика администрации Култука – дополнительные документы по земельному участку, у прокуратуры – доказательства, что на его территории находятся Таловские болота.

Напомним, после поступления в суд иска от прокуратуры строительство завода было приостановлено в качестве обеспечительной меры.

Прокуратура настаивает, что земельный участок в поселке Култук на берегу Байкала был предоставлен «Аквасибу» в 2016 году незаконно – без проведения торгов. Кроме этого, как считает ведомство, участок был выделен не по целевому назначению: инициатор проекта подал в администрацию документы, не указав, что участок необходим для водоснабжения завода.

По мнению природоохранной прокуратуры, при подготовке документов – в частности, оценки воздействия на окружающую среду – эксперты не учли, что рядом с будущим заводом обитают 40 видов уникальных представителей флоры и фауны. Претензии прокуратуры также были связаны с близким размещением завода к кромке воды и с правильностью проведения общественных слушаний по проекту.