Суд рассматривает вопрос законности аренды земли в Култуке под строительство завода

Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 мая проходит очередное заседание Арбитражного суда Иркутской области по иску о признании незаконным договора об аренде земли под строительство завода по розливу воды в Култуке.

С иском в пользу Култукского муниципального образования в суд обратилась Байкальская природоохранная прокуратура. Она требует признать недействительным договор аренды земельного участка, заключенный между главой поселения и компанией ООО «АкваСиб», и вернуть территорию Култуку. Ответчиками выступают, соответственно, ООО «АкваСиб» и администрация Култукского муниципального образования.

Напомним, на этом участке предполагалось построить скандальный завод по розливу байкальской питьевой воды, которую планировалось поставлять в Китай. Обсуждался такой проект в Приангарье давно – с 2010 года. Но решение о претворении его в жизнь было принято только в 2017 году губернатором Иркутской области Сергеем Левченко – именно тогда завод был включен в реестр инвестпроектов региона.

И буквально через несколько дней после этого, в том же 2017 году, в интернете появилась петиция с требованием запретить строительство этого завода. Авторы петиции говорили, что строительство завода нанесет непоправимый ущерб экологии этого участка байкальского побережья, что собственниками предприятия будут китайцы. Сергею Левченко и Минприроды России было адресовано требование не допустить создание этого предприятия. Отметим, что за два года петиция собрала свыше 1,2 млн голосов. Но тогда ее появление ни в коей мере не повлияло на позицию губернатора и правительства Иркутской области.

Чуть более года спустя в правительстве Приангарья оптимистично рапортовали о том, что предприятием уже получена проектная документация, которая прошла экологическую и строительную экспертизы, получено разрешение на строительство.

К концу 2018 года-началу 2019 волна протестов усилилась. Общественники били во все колокола, направляли обращения во все инстанции. Люди обращались в федеральные органы власти, Законодательное собрание региона, Государственную Думу, прокуратуру и так далее. Начались митинги. Депутаты ЗС поддержали опасения людей.

– Я разговаривала с экологом, он объяснил, что гораздо проще строить заводы там, где сразу входишь в глубину, где не надо копать прибрежную полосу, перепахивать болото, которое является единственным байкальским мелководьем в Иркутской области, куда всегда прилетают перелетные птицы, – говорила парламентарий Лариса Егорова на совещании с участием представителей Федерального собрания и прокуратуры. Тогда же представитель Байкальской природоохранной прокуратуры заявил, что они уже начали проверку по факту строительства завода, вся документация запрошена, к анализу привлекли специалистов Росприроднадзора, Росреестра, Росрыболовства и других ведомств.

Вскоре и председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направляет запрос в Генпрокуратуру по поводу завода. Затем волна протестов дошла до верхушки федерального правительства – уже премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение проверить проект строительства завода.

И в этот момент под давлением федеральных властей позиция Сергея Левченко внезапно кардинально меняется. Уже после того, как прокуратура начала проверку, он также поручает соответствующим ведомствам проверить законность возведения завода. И это при том, что все документы предприятия должны были быть «просеяны через мелкое сито» еще два года назад, при включении завода в реестр инвестпроектов, отбор куда очень жесткий и попасть крайне сложно. Но тогда главу региона и правительство в бумагах все устраивало, активные выступления протестующих, говоривших о незаконности строительства, тоже ничуть не смутили.

Теперь же, исполняя поручение губернатора, председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов докладывает ему, что «по результатам проверки в отношении предприятия ООО «АкваСиб» были выявлены нарушения требований федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления». Позже в своем инвестпослании Сергей Левченко отметит, что ситуация с заводом в Култуке негативно повлияла на инвестиционный климат в регионе, деликатно умолчав, что причиной этого стала ненадежность отношения исполнительной власти. Ведь теперь даже включение в реестр инвестпроектов региона не является гарантией ее поддержки.

Тем временем прокуратура завершила проверку, придя к выводу о незаконности разрешения на строительство и выдачи положительного заключения государственной экологической экспертизы. С соответствующим иском надзорное ведомство обратилось в суд, который тут же до окончания разбирательства заморозил стройку. А в конце марта Кировский районный суд Иркутска признал стройку незаконной, и в конце апреля приставы ее опечатали.

А следом Байкальская природоохранная прокуратура подала иск и в Арбитражный суд о незаконности договора аренды. Суд получил документы 26 марта, а на следующий день запретил в качестве обеспечительной меры компании ООО «АкваСиб» возводить на этой территории что бы то ни было до принятия решения по делу. А 7 мая было принято решение о начале судебного разбирательства и истребовании доказательств по нему. Сегодня, 27 мая, продолжается судебное рассмотрение судьбы спорного участка.