Суд Восточно-Сибирского округа подтвердил незаконность покупки здания в Боханском районе

Боханский район, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа подтвердил, что здание детского сада в Боханском районе куплено незаконно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Доводы прокуратуры о том, что на момент заключения контракта здание находилось в стадии строительства, суд учел и признал, что приобретать строящийся объект в селе Хохорск Боханского района администрация не имела правовых оснований.

Ответчик дважды обжаловал решение о незаконности покупки. Суд апелляционной инстанции в феврале поддержал позицию прокуратуры, однако ответчик вновь пытался оспорить решение и подал кассационную жалобу. Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа решил отказать в ее удовлетворении и 21 мая 2019 года подтвердил незаконность покупки здания детского сада.

Напомним, прокуратура в Арбитражном суде области оспорила приобретение здания властями Боханского района.