|Недвижимость
|27.12.2019
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Суд запретил эксплуатацию иркутского ТРЦ «Джем Молл»
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Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Суд запретил эксплуатацию торгово-развлекательного центра «Джем Молл» в Иркутске.
Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска, по определению суда ООО «Дрезден Девелопмент» запрещено эксплуатировать нежилое помещения, расположенное по адресу: Иркутск, ул. Сергеева, 3.
Накануне в суд поступило исковое заявление прокурора Иркутска к ООО «Дрезден Девелопмент». В процессе надзора за исполнением законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Джем Молл», которые могут создать угрозу жизни и здоровью людей при возникновении пожара.
ООО «Дрезден Девелопмент» запрещено эксплуатировать здание ТРЦ до устранения нарушений..