Суд запретил эксплуатацию иркутского ТРЦ «Джем Молл»

Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Русатом Хэлскеа» начал разработку проектной документации на строительство радиологического корпуса на базе действующего онкологического диспансера Иркутской области. Опыт компании позволяет быть уверенными в том, что корпус будет не только построен в срок, но и оснащен по последнему слову техники. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия»).