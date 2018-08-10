Сверхсовременный детский медцентр в Иркутске планируют разместить на Чертугее

Иркутск, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Современный многофункциональный детский медицинский центр, с идеей которого выступил депутат ЗС Иркутской области, главврач Ивано-Матрёнинской детской больницы Владимир Новожилов, планируют построить на Чертугеевском полуострове Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Под строительство медицинского центра выделяются 14 гектаров земли. На этой площади появятся современные отделения педиатрии, хирургии, неонатологии, детских инфекций, отделение реабилитации, диагностический центр, лаборатории молекулярной генетики и молекулярной биологии. Кроме того, будут обустроены научные и образовательные зоны, а также детский пансионат.

После согласования земельного участка под строительство начнется территориальное планирование, межевание участков, разработка инженерной инфраструктуры и другие необходимые для строительства подготовительные работы. На их проведение будет выделено 15 млн рублей.

Медцентр будут строить по партийному проекту «Здоровое будущее». Как рассказал Владимир Новожилов, каждый год медучреждение сможет принимать на лечение более 100 тысяч пациентов. Также здесь планируется проводить порядка 20 тысяч высокотехнологичных операций ежегодно.

– Необходимо сделать медпомощь доступной и для юных жителей Бодайбо, Ербогачена, Киренска, поэтому мы будем строить одну большую, мощную больницу, основанную на самых современных принципах медицинского обслуживания, – сказал Владимир Новожилов.

Напомним, ранее сообщалось, что медцентр может быть построен в микрорайоне Юбилейный. Сейчас медицинская помощь детям, проживающим в Иркутской области, оказывается в трёх крупных медицинских организациях – Ивано-Матренинской детской больнице, Иркутская областной детской клинической больнице и клинике Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека. Здания первых двух больниц были построены в 19-м веке, третье учреждение располагается в приспособленном жилом пятиэтажном здании, таким образом, все они не отвечают современным требованиям.