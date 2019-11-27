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28.11.2019

Торги по иркутскому ипподрому хотят оспорить в суде

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская общественность во главе с городской администрацией собирается оспорить в суде торги по иркутскому ипподрому. Об этом стало известно 27 ноября в ходе встречи мэра города Дмитрия Бердникова с представителями предприятия и заинтересованными лицами.

Напомним, в середине ноября Росимущество как собственник выставило на торги единым лотом 1 млн 225 тысяч 695 акций ОАО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом» номиналом 1 тысяча рублей каждая. Начальная цена – 117 млн рублей. Итоги аукциона подведут 19 декабря 2019 года.

– Иркутскому ипподрому уже почти 120 лет. Он нужен городу и как точка активности для населения, и как объект реабилитации детей с различными заболеваниями. Я раньше уже говорил, что на базе ипподрома нужно создавать конноспортивную школу федерального уровня. Не так давно был изменен Генплан Иркутска, вся территория под ипподромом сейчас является зоной спорта. Я обращался лично к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой сохранить этот объект и не допустить его приватизации, – обратился градоначальник к собравшимся.

Администрация Иркутска направляла также обращение непосредственно в Росимущество, однако оттуда был получен «странный ответ», по словам Дмитрия Бердникова. В федеральном Минэкономразвития сообщили, что «конный спорт не является базовым видом спорта в Иркутской области», что подтверждено приказом Минспорта России, а «основные виды деятельности [ипподромом] не осуществляются, доходы с 2015 года формируются за счет сдачи недвижимого имущества в аренду». Также в этом ответе было отмечено, что с вопросом о сохранении ипподрома к Росимуществу не обращались ни региональное Минимущества, ни Минспорта РФ, ни Федерация конного спорта России.

– Мы не должны оставлять без внимания этот процесс. Здесь и сейчас я предлагаю всем участникам совещания сформировать и озвучить свою позицию. В дальнейшем, я думаю, стоит обратиться за поддержкой к депутатам думы Иркутска, Законодательного собрания, – отметил мэр.

Генеральный директор «Иркутск Девелопмент» Евгения Пуляевская, представлявшая на встрече заинтересованных инвесторов, заявила, что для холдинга En+ Group [учредителем компании «Иркутск Девелопмент» является Иркутскэнерго, – прим. ред.] Иркутская область всегда выступала основным регионом, где реализуются социальные девелоперские проекты.

– Два года мы работаем над тем, чтобы совместно с Росимуществом проработать схему продажи на конкурсе, который позволяет сохранить профиль предприятия, и инвестировать именно в развитие ипподрома. Такие аналоги в России есть. Есть проекты, есть договоренности о совместном развитии территории с другими бизнес-структурами. Для нас удивительно, что все-таки было принято решение выставить ипподром на торги, – отметила она.

Президент федерации конного спорта Иркутской области Ольга Тихомирова выразила удивление пассивной позицией областной власти:

– Бега и скачки – национальный вид спорта бурят. Если сейчас позволить продать ипподром, они будут лишены всего этого. Кроме того, во всем мире развитие конного спорта – лакмусовая бумажка экономического благополучия страны: в США, Канаде, Европе, Арабских Эмиратах конный спорт процветает, а в России, получается, наоборот.

Она заверила собравшихся, что со своей стороны как руководитель федерации конного спорта региона приложит все усилия, чтобы сохранить иркутский ипподром.

– А мы – единственная сертифицированная беговая дорожка в Иркутской области, – добавила директор ипподрома Татьяна Уколова. – Без нас большинство конезаводчиков в регионе будут лишены цели существования: зачем разводить породистых лошадей, если их негде тренировать?

Председатель Общественной палаты Иркутска Юрий Коренев тоже заверил всех присутствующих, что Общественная палата тоже не останется в стороне.

– Иркутск, к сожалению, регулярно утрачивает историческое наследие. Этот процесс надо всеми силами останавливать, иначе мы рискуем остаться только с квадратными метрами на месте общественных объектов, – отметил он. – Застройщиков это, может, и устроило бы, но жителей – вряд ли. Люди нуждаются в общественных пространствах.

Конкурсный управляющий Иркутской заводской конюшни с ипподромом Павел Прудкий, со своей стороны, подчеркнул, что «ипподром – это сложный строительный объект, уничтожать его – преступление».

– Возможно, этот объект сейчас не в том виде, каким мы бы хотели его видеть. Он устарел, но он работает, это самое главное. Здесь проходят реабилитацию дети с ограниченными возможностями здоровья. Это крайне важный для Иркутска объект. Мы работаем с директором Уфимского ипподрома. Там сейчас самый современный ипподром, и они готовы помочь нам с проектом. Сейчас специалисты готовят оценку реальной стоимости ипподрома, потому что сейчас эта сумма занижена в десятки раз. Я предоставлю в прокуратуру эти данные, на основании чего они могут вынести представление о приостановке этих торгов, – заявил Павел Прудкий.

По итогам обсуждения Дмитрий Бердников поручил юристам горадминистрации проработать возможность обращения в суд в защиту ипподрома, уточнить, от кого именно подать иск. Кроме того, в начале декабря планируется провести расширенное заседание Общественной палаты Иркутска, куда собираются пригласить представителей Общественной палаты региона и депутатского корпуса города и области.

Стоит напомнить, что ранее Росимущество уже один раз пыталось выставить иркутский ипподром на торги. В конце 2016 года это решение вызвало широчайший общественный резонанс, из-за чего приватизацию отменили.

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