Иркутский район, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Трем гостиницам Иркутского района присвоена «звездность». В муниципальном образовании началась обязательная классификация мест отдыха людей, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.

Отелю «Маяк» присвоена категория «без звезд», кемпинг-отель «Елочка» и гостиница «Прибайкальская» получили по две звезды.

Как рассказали в отделе муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства администрации Иркутского района, с 2019 года процедура классификации является обязательной для мест массового размещения людей. В период до 31 декабря текущего года должны быть классифицированы все отели и гостиницы с номерным фондом более 50 номеров, до 1 января 2020 года – имеющие более 15 номеров, до 1 января 2021 года – все места массового размещения.

Россия участвует в международном туристическом обмене и классифицирует средства размещения туристов по системе, принятой Всемирной туристской организацией. Для классификации гостиниц применяются шесть категорий: низшая – «без звезд», высшая – «5 звезд». Звездность отелей и гостиниц в России определяют специальные комиссии аккредитованных организаций.

Звездность гостиницы – это комплексный критерий, который включает состояние номерного фонда, уровень обслуживания и квалификация персонала, состояние мебели и убранства номера, наличие ресторанов, кафе и уровень обслуживания в них, состояние самого здания и прилегающей территории, обеспеченность дополнительными услугами.

После получения звезд, гостиница обязана разместить знак присвоенной категории на фасаде здания в месте, доступном для обозрения. Аналогичный знак в цифровой форме размещается и на сайте гостиницы.

С 1 июля 2019 года работа без свидетельства о категории гостинцы, а также использование и распространение гостиницей ложной информации о категории является правонарушением. Так, должностные лица могут понести наказание в форме штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а организации — от 1/40 до 1/25 от выручки за год.

Реестр прошедших классификацию гостиниц в открытом доступе размещен на официальном сайте министерства экономического развития РФ.